बीजेपी नेता नितेश राणे ने नवरात्रि कार्यक्रमों के दौरान 'लव जिहाद' का बताया खतरा, कहा- आधार चेक करें, केवल हिन्दुओं प्रवेश की अनुमति दें

मुंबई:महाराष्ट्र भाजपा विधायक नितेश राणे ने आगामी नवरात्रि कार्यक्रमों में प्रवेश को धर्म के आधार पर प्रतिबंधित करने की मांग की है। कांकावली विधायक ने आयोजकों से आधार कार्ड की जांच करने और केवल हिंदुओं को डांडिया स्थलों में प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया। ये टिप्पणियाँ हाल ही में सकल हिंदू समाज और बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा किए गए समान दावों की प्रतिध्वनि करती हैं।

विधायक ने कहा, “…यह पूरे हिंदू समुदाय की मांग है कि जब नवरात्रि शुरू होगी और डांडिया खेला जाएगा, तो प्रतिभागी हिंदू समुदाय से होने चाहिए… हमने आयोजकों से आग्रह किया है कि वे आने वाले सभी लोगों के आधार कार्ड की जांच करें। प्रवेश के लिए केवल हिंदुओं को अनुमति, हिंदू महिलाओं को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा…”

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को 'लव जिहाद' और धार्मिक रूपांतरण के मामलों को ऐसे उत्सवों से जोड़ने वाली 'व्यापक जानकारी' प्राप्त हुई थी। विधायक ने कहा, “हिंदू महिलाओं से झूठ बोला जाता है और उन्हें फुसलाया जाता है, जो लोग हमारे समुदाय से नहीं हैं वे भगवा और अन्य पोशाक पहनकर ऐसे आयोजनों में आते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं।"

