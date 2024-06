VIDEO: आतिशी के अनशन स्थल पर अफरा-तफरी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई नारेबाजी

Highlights आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से हटा दिया

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के भोगल में अराजकता का माहौल रहा, जहां दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी, जो शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें वहां से हटा दिया। आतिशी शुक्रवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठीं, उनका आरोप है कि हरियाणा यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है।

अपने 'जल सत्याग्रह' स्थल से एक वीडियो संदेश में आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा शहर के लोगों के लिए ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता, तब तक वह कुछ नहीं खाएँगी। आतिशी ने कहा कि शुक्रवार को हरियाणा ने 110 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) कम पानी छोड़ा। उन्होंने कहा, "एक एमजीडी पानी 28,000 लोगों के लिए है। 100 एमजीडी पानी की कमी का मतलब है कि दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।" प्रदर्शन स्थल से प्राप्त वीडियो में लोगों को क्रोधित होते हुए दिखाया गया है, जबकि एक घोषणा की जा रही थी, जिसमें उनसे अराजकता न फैलाने का अनुरोध किया जा रहा था।

Chaos at Atishi's hunger strike site as slogans raised against #ArvindKejriwal Kejriwal. Atishi: "Some people came to create ruckus & attack me. But I follow Gandhiji's Satyagraha. I won't be deterred. This hunger strike will continue until 28 lakh Delhiites get their rightful… pic.twitter.com/G4N1fcxMqO