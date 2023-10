Chandrayaan-3: विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर बनाया 'इजेक्टा हालो', हटा दी 2.06 टन चंद्रमा की मिट्टी, इसरो ने दी जानकारी

Highlights चंद्रयान-3 स्लीपिंग मोड में है, लेकिन इसके फिर से एक्टिव होने की संभावना बरकरार इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में एक अहम जानकारी दी चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने बनाया 'इजेक्टा हालो'

नई दिल्ली: इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में एक अहम जानकारी दी है। इसरो ने बताया है कि जब चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा तो इसने 2.06 टन चंद्रमा की मिट्टी को 108.4 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्थापित किया। जैसे ही विक्रम नीचे आया और चंद्रमा की सतह पर उतरा उसने अपने थ्रस्टर्स को सक्रिय कर दिया। इसके परिणामस्वरूप चंद्रमा का सतह से मिट्टी और धूल निकल कर विक्रम लैंडर के आसपास इकट्ठा हो गई। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अब अब "परावर्तन विसंगति" या 'इजेक्टा हालो' कह रहे हैं।

लैंडिंग के वक्त तक चांद की जमीन पर 108.4 वर्ग मीटर क्षेत्र की करीब 2.5 टन मिट्टी उड़कर अपनी जगह से हट गई। मिट्टी हटने की वजह से चांद की सतह पर एक गड्ढेनुमा संरचना बनी है, इसे ही विज्ञान की भाषा में 'इजेक्टा हालो' कहा जा रहा है।

Chandrayaan-3 Results:

On August 23, 2023, as it descended, the Chandrayaan-3 Lander Module generated a spectacular 'ejecta halo' of lunar material.



Scientists from NRSC/ISRO estimate that about 2.06 tonnes of lunar epiregolith were ejected and displaced over an area of 108.4 m²…