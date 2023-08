Chandrayaan 3: चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद सोशल मीडिया पर आईं मीम्स की बाढ़, यूजर्स ने दी मजेदार प्रतिक्रिया

Highlights चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग से भारत अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। पीएम मोदी ने देश को दी बधाई सोशल मीडिया पर छाया इसरो का चंद्रयान मिशन

Chandrayaan 3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा मिशन चंद्रयान 3 को चांद पर सफलतापूर्व लैंड कराने के बाद से देश में जश्न का माहौल है। पूरे देश में जश्न में लोग डूबे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने मीम्स की बाढ़ ला दी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करा दिया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों की यह सफलता पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

23 अगस्त, 2023 को शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर रोवर सहित चांद पर उतारा गया है। यह ऐतिहासिक पल न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी खास है।

जहां देश के राजनेता से लेकर फिल्मी सितारे सभी मशहूर हस्तियां इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं वहीं, आम जनता अपने ही तरह से चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रही है। वहीं, सोशल मीडिया के जमाने में कई यूजर्स अपनी खुशी एक्स पर साझा कर रहे हैं।

देश के कौने-कौने से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बच्चे-बूढ़े और जवान सभी इस मौके पर भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं।

इस बीच, इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि हमारे पास बहुत नरम लैंडिंग थी क्योंकि हम टचडाउन के वेग सहित अधिकांश नाममात्र स्थितियों को प्राप्त करने में सक्षम थे। इससे ​​हमें बहुत विश्वास है कि यान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।

वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ ला दी हैं। देखें यहां...

एक यूजर ने मजेदार पोस्ट के साथ ट्वीट किया। जिसमें यूजर ने लिखा दिल जीत लिया इस कार्टून ने -

मां (धरती) और मामा (चंद्रमा) रक्षाबंधन मना रहे है...

सोच और संस्कारों का अंतर।

एक अपमानजनक कार्टून किसी फिल्मी कलाकार ने डाला था और यह प्यारा सा कार्टून मुझे एक अग्रवाल ग्रुप से प्राप्त हुआ। pic.twitter.com/6Uy9H8rJf9 — Anil Kumar Agrawal (@AnilKum59141915) August 23, 2023

वहीं, अन्य यूजर ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया जो इस प्रकार है..

Countries landed on the Moon surface:



🇺🇸United States

🇷🇺USSR

🇨🇳China

🇮🇳India



Countries have landed on Moon south pole:



🇮🇳 India



India Makes History, Out of 195 countries, only India has successfully landed on the Moon's south pole — Worldupdates ( Breaking ) (@itswpceo) August 23, 2023

एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी इसी कड़ी में ट्वीट किया और लिखा, चंद्रयान -3 का आगामी चंद्र रोवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ से अशोक के शेर की राजधानी, इसरो के साथ चंद्र सतह पर उकेरकर अपनी छाप छोड़ेगा। एक ऐतिहासिक क्षण जो भारत की चंद्र विरासत और उपस्थिति का प्रतीक है।

Chandrayaan-3's upcoming lunar rover will leave its mark by etching our national emblem, the Lion Capital of Ashoka from Sarnath, along with ISRO on the lunar surface. A historic moment that symbolizes India's lunar legacy and presence. 🇮🇳🌕🚀 #Chandrayaan3#ProudIndianpic.twitter.com/KYNlNAZYHY — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) August 23, 2023

