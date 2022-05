चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर विरोध प्रदर्शन समाप्त, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई मांगों को स्वीकार किया, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights सीएम मान और अनेक किसान नेताओं ने पंजाब भवन में चर्चा की। बैठक ढाई घंटे से अधिक समय तक चली। किसानों की अनेक मांगों पर आम-सहमति बन गयी है।

चंडीगढ़ः पंजाब के किसानों ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने उनकी कई मांगों को स्वीकार लिया है। गेहूं, बासमती चावल सहित कई मुद्दों पर बात हुई है। सरकार ने जल्द से जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया है।

गेहं पर बोनस देने और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों ने यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात के बाद अपना आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई है। सूत्रों ने बताया कि मान और अनेक किसान नेताओं ने पंजाब भवन में चर्चा की।

CM has said to farmers' leaders that now they don't have to sit on a protest. Give us some time and we will solve everything: Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal — ANI (@ANI) May 18, 2022

उनकी बैठक ढाई घंटे से अधिक समय तक चली। एक किसान नेता ने कहा कि किसानों की अनेक मांगों पर आम-सहमति बन गयी है। एक अन्य किसान नेता ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल प्रदर्शन स्थल पर बैठक का ब्योरा साझा करेंगे। गौरतलब है कि मोहाली पुलिस द्वारा मंगलवार को चंडीगढ़ जाने से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे।

Mohali | CM Bhagwant Mann will talk to Union Home Minister Amit Shah regarding the Bhakra Beas Management Board issue. MSP will be given on Maize and CM has promised that Basmati will be purchased at a good price: Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal pic.twitter.com/d5ZyrnbO6O — ANI (@ANI) May 18, 2022

उन्होंने मोहाली के वाईपीएस चौक के पास सड़क पर अपने वाहन खड़े कर दिए। किसानों ने चंडीगढ़-मोहाली राजमार्ग पर रात बिताई। प्रदर्शनकारी किसान पूरी तैयार के साथ वहां पहुंचे थे। पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों से संबंधित किसान गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपये प्रति कुंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुवाई शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

Punjab Cabinet led by CM Mann gives approval to enhance ex-gratia grant rates to families of martyr soldiers from Rs 50 Lakhs-Rs 1 cr. Cabinet also approves enhancement by 40% in rates of Cash in lieu of land & Cash award to Distinguished Services Award Winners: CMO Punjab — ANI (@ANI) May 18, 2022

Web Title: chandigarh- Mohali CM Bhagwant Mann talk Bhakra Beas Management Board MSP Maize Basmati purchased good price