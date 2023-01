'कुछ हिंदू भी मजार पर जाते हैं, हम रोकने वाले कौन?' धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जारी विवाद पर बोले चंपत राय

Highlights धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर जारी विवाद पर चंपत राय का बयान आया है कुछ लोगों के पास जन्म से ही ईश्वरीय शक्तियां आती हैं - चंपत राय जिसकी श्रद्धा हो वो जाएं और न हो तो न जाएं - चंपत राय

नई दिल्ली: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनकी कथित चमत्कारी शक्तियों को लेकर मचे हंगामे के बीच विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय का बयान सामने आया है। चंपत राय ने कहा है कि कुछ लोगों के पास जन्म से ही ईश्वरीय शक्तियां आती हैं और जिसकी श्रद्धा हो वो जाएं और न हो तो न जाएं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने आगे कहा, "ईश्वर ने किसी को इस तरह की जन्मजात शक्ति का आशीर्वाद दिया है कि वह दूसरे लोगों के मन को समझ सकता है। कुछ हिंदू भी मजार जाते हैं। अगर वहां किसी को शांति मिलती है तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? धर्म, श्रद्धा का विषय है।"

UP | If God has blessed somebody with that kind of inborn power where their internal capabilities are at such a height that they understand other people's minds. Some Hindus also go to mazaar. If someone finds their peace there, then who are we to stop it?: Champat Raipic.twitter.com/YOeA9qJc3V