दिल्ली: अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: May 20, 2023 07:19 AM

इस अध्यादेश पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सिंघवी ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि ‘‘दिल्ली सरकार के संबंध में जारी किये गये नये अध्यादेश का गहन अध्ययन करना होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से यह खराब, बेहद खराब और ‘बेहयाई’ वाला कदम है। इसपर संदेह है कि क्या संसद इसे अपनी मंजूरी देगी।’’

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो