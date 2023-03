वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने पर बोले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार- कोई जल्दबाजी नहीं, इंतजार करेंगे

Highlights मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का समय है। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए 30 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतीक्षा करेंगे।

नई दिल्ली: कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने के सवाल पर कुमार ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, निचली अदालत ने अपील के लिए एक महीने का समय दिया है।

उन्होंने कहा, "एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का समय है। ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए 30 दिन का समय दिया है। इसलिए हम प्रतीक्षा करेंगे।" बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 20 अप्रैल है तथा नामांकन 24 अप्रैल तक वापस लिए जा सकते हैं।

We have six months' time to hold a by-election after a seat falls vacant. The trial court has given 30 days time for judicial remedy. So, we will wait: CEC Rajiv Kumar on Rahul Gandhi's Wayanad parliamentary seat pic.twitter.com/nZJluwU4IT