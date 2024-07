CBSE क्लास 12 की दूसरी बोर्ड परीक्षा जून में.., खत्म होगा कंपार्टमेंट एग्जाम? ये रहा पूरा शेड्यूल

Highlights सीबीएसई कक्षा 12 के शेड्यूल बदलने पर विचार कर रहा है ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत होंगे ऐसे में अभी शिक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है

CBSE: केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की क्लास 12 के लिए बोर्ड की दूसरी परीक्षा के शेड्यूल पर विचार कर रहा है, जिसकी सिफारिश स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई) ने की। अब माना जा रहा है कि इस तरह से बोर्ड की दो परीक्षा साल 2026 से पूरी तरह देश में लागू हो सकती है, जिसका जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुआ है।

कक्षा 12 के छात्र वर्ष में एक बार अभी तक एग्जाम फरवरी-मार्च के बीच देते हैं, जिसका रिजल्ट मई में लगभग घोषित हो जाता और अगर छात्र किसी भी तरह से मनचाहा मार्क नहीं ला पाया, तो उसके पास सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का ऑप्शन भी रहता है। इस परीक्षा का आयोजन सीबीएसई जुलाई महीने में कराती है और इस साल 2024 में सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को हुई थी।

हालांकि, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस बड़े कदम को उठाने से एक बड़ा पाठ्यक्रम आसानी से कवर हो जाएगा और अब साल में दो बार बोर्ड के एग्जाम होने से छात्रों पर दबाव भी कम होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि सीबीएसई इस ड्राफ्ट को तैयार करने का काम रहा है, जिसमें साल 2026 से क्लास 12 के वर्ष में दो बार एग्जाम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

