बीमा मामला: सत्यपाल मलिक के तत्कालीन प्रेस सचिव सुनक बाली के घर CBI का छापा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के 9 जगहों पर छापेमारी जारी

Highlights जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबी के यहां सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई जम्मू कश्मीर और दिल्ली के नौ जगहों पर तलाशी कर रही है। इस छापेमारी पर सत्यपाल मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित बीमा घोटाला मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तत्कालीन सहयोगी के परिसरों में तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में आठ अन्य ठिकानों पर बुधवार को तलाशी कर रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई के दलों ने पूर्व राज्यपाल के तत्कालीन सहयोगी के अवास पर तथा अन्य ठिकानों पर आज सुबह से तलाशी अभियान शुरू किया है जो अभी बी जारी है।

"It is unfortunate that the CBI is harassing the complainant in this case. He (Sunak Bali) was my press advisor/secretary in J&K without any Govt salary," says former J&K Governor Satyapal Malik to ANI