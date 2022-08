Delhi excise scam: दिल्ली आबकारी घोटाले में नामजद आठ आरोपियों के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी, यहां देखें लिस्ट

Highlights सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। एफआईआर में कुल 9 निजी लोगों को नामजद किया गया है। मनोज राय को छोड़कर सभी निजी व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है।

नई दिल्लीः सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाले में नकेल कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी घोटाले के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद आठ आरोपियों के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ जारी किया है।

सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी की थी। एफआईआर में कुल 9 निजी लोगों को नामजद किया गया है। परनोड रिकार्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय को छोड़कर सभी निजी व्यक्तियों के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है।

आरोपियों में ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक अमनदीप ढाल, इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर के मालिक सनी मारवाह शामिल हैं।

The accused incl Vijay Nair, former CEO of Only Much Louder, Amandeep Dhal, owner of Brindco Spirits, Sameer Mahendru, owner of Indospirit, Amit Arora, director of Buddy Retail, Dinesh Arora of Radha Industries, Sunny Marwah of Mahadev Liquors, a proprietorship firm: CBI Sources