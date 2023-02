जम्मू-कश्मीर में सीबीआई की 37 जगहों पर छापेमारी, लेखा सहायक पेपर लीक मामले में कार्रवाई

Highlights वित्त विभाग के लेखा सहायक पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई। जम्मू-कश्मीर में करीब 37 स्थानों पर छापेमारी। पिछले साल हुई थी परीक्षा जिसमें गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की कार्रवाई।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यरो (सीबीआई) द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई राज्य में करीब 37 स्थानों पर तबाड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग के लेखा सहायक पेपर लीक मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल सीबीआई की जांच राज्य में जारी है।

वित्त विभाग ने पिछले साल 6 मार्च को ये परीक्षा आयोजित की थी। इसका परिणाम 21 अप्रैल को आया था। परीक्षा के परिणामों के बाद कथित अनियमितताएं देखी गई। परिणाम में सबसे ज्यादा जम्मू, कठुआ और अन्य जिलों के उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इसके बाद इसमें गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

CBI is conducting searches at 37 locations in Jammu and Kashmir in connection with Finance Department's Accounts Assistant paper leak case: CBI Sources pic.twitter.com/6EUPIXB83l