Cash for Query Scandal: एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर को पेश होने का समय दिया

Highlights महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को पेश होने का समय दिया साथ ही ये भी कह दिया कि इसे गंभीरते से लेकर कमेटी के समक्ष पेश हो जाए यहीं, नहीं पहले एथिक्स कमेटी ने उन्हें 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था

नई दिल्ली: अब कैश फॉर क्वेश्चन में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 2 नवंबर तक पेश होने का समय दिया है। इससे पहले कमेटी ने उन्हें 31 अक्टूबर को बुलावा ईमेल के जरिए दिया था। इस पर महुआ ने कमेटी से समय मांगा था और कहा था कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से लगे कार्यक्रम में 4 नवंबर तक मौजूद रहेंगी।

एथिक्स कमेटी ने इस पत्र में बताया है कि महुआ की ओर से उन्हें 27 अक्टूबर को ही एक पत्र मिला था। इसमें महुआ ने पेश होने के लिए समय मांगा था, जिसपर गौर फरमाते हुए एथिक्स कमेटी ने यह समय दिया है।

इसके साथ ही महुआ मोइत्रा को भेजे पत्र में एथिक्स कमेटी ने कहा है कि इसे गंभीरता से लें और समय पर रहते ही कमेटी के समक्ष पेश हो जाए। इस पत्र को लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से जारी किया गया है।

Cash-for-query case: Lok Sabha Ethics Committee asks TMC MP Mahua Moitra to appear before the Committee on November 2. pic.twitter.com/dMNxazUYYU