Cash For Query: महुआ मोइत्रा ने कहा, "संसदीय समिति मुझे पेशी के लिए मजबूर कर रही है"

Highlights महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि संसद की समिति जबरन उनकी पेशी चाहती है महुआ का आरोप है कि उन्होंने पेशी की तारीख बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए पैसे लिये

कोलकाता:संसद में पैसे लेकर कथिततौर सवाल पूछने के आरोपों का सामना कर रहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि आरोपों की जांच कर रही संसद की समिति जबरन उनकी पेशी चाहती है।

सांसद मोइत्रा ने संसदीय समिति को दो पन्नों का एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने समिति पर कैश-फॉर-क्वेरी मामले में समन जारी करने के आदेश को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से 'जिरह' करने की मांग की है।

महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि अडानी समूह के बारे में संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत ली और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया।

महुआ ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "चूंकि एथिक्स कमेटी ने मीडिया को मेरा समन जारी करना उचित समझा, इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि मैं भी कल अपनी सुनवाई से पहले समिति को अपनी ओर से एक पत्र जारी करूं।"

Since Ethics Committee deemed it fit to release my summons to the media I think it is important I too release my letter to the Committee before my “hearing” tomorrow. pic.twitter.com/A8MwFRsImk