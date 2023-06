कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओडिशा रेल हादसे को लेकर जताया दुख, कहा- दुर्घटना की तस्वीरें और रिपोर्ट मेरा दिल तोड़ देती हैं

Highlights कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को ओडिशा में हुए तीन रेल हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें और रिपोर्ट मेरा दिल तोड़ देती हैं।

ओटावा: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को ओडिशा में हुए तीन रेल हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की तस्वीरें और रिपोर्ट मेरा दिल तोड़ देती हैं। मैं उन लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना भेज रहा हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और मैं घायलों को अपने विचारों में रख रहा हूं। इस मुश्किल घड़ी में कनाडा के लोग भारत के लोगों के साथ खड़े हैं।"

The images and reports of the train crash in Odisha, India break my heart. I’m sending my deepest condolences to those who lost loved ones, and I’m keeping the injured in my thoughts. At this difficult time, Canadians are standing with the people of India.