CAA backlash: कांग्रेस, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ओवैसी ने सीएए लागू करने की टाइमिंग को लेकर उठाया सवाल

Highlights सीएए को लागू करने के लिए सोमवार को विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा कांग्रेस ने कहा, सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ है ओवैसी ने कहा, सीएए विभाजनकारी है और गोडसे के विचार पर आधारित है

नई दिल्ली: सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) को लागू करने के लिए सोमवार को विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने सीएए को लागू करने के समय पर सवाल उठाया जो अप्रैल-मई के कारण लोकसभा चुनावों से आगे आया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयरम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया,“दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है।“

उन्होंने आगे लिखा, “नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।“

वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, "जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फ़ंड’ का भी।"

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से 'शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील की।' उन्होंने कहा, “आपको छह महीने पहले नियमों को सूचित करना चाहिए था। यदि कोई अच्छी चीजें हैं, तो हम हमेशा समर्थन करते हैं और सराहना करते हैं लेकिन अगर कुछ भी किया जाता है जो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो टीएमसी हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मुझे पता है कि आज की तारीख को रमज़ान से पहले क्यों चुना गया था।”

जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा फिर सीएए नियम आएंगे। सीएए के लिए हमारी आपत्तियां समान हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे के विचार पर आधारित है जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे के नागरिकों को कम करना चाहता था।

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, जो किसी को भी सताया गया है, उसे शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि इसने इन नियमों को पांच साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे लागू क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, एनपीआर-एनआरसी के साथ, सीएए केवल मुसलमानों को लक्षित करने के लिए है, यह कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर आने वाले भारतीयों के पास फिर से विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’s thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.



Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…