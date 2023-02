बजट सत्र: अडानी मामले पर राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटाया गया, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की हत्या

Highlights टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषणों के अंश हटाए गए कांग्रेस नेता कहा- राहुल गांधी के भाषण का निष्कासन लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार राहुल गांधी ने अडानी विवाद पर मोदी सरकार पर लोकसभा में लगाए थे गंभीर आरोप

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को गौतम अडानी मामले पर राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। स्पीकर का मानना है कि कांग्रेस नेता के भाषण के कुछ हिस्से सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं हैं। लिहाजा उन्हें संसद के रिकार्ड से हटा दिया गया है।

राहुल गांधी के भाषण के अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषणों के कुछ हिस्से भी रिकार्ड से हटा दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर के इस कदम को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या बताया है।

बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी के अडानी महामेगा स्कैम से जुड़े पीएम पर की टिप्पणी का निष्कासन लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार किया गया है। ओम् शांति।"

With the expunging of @RahulGandhi's remarks on PM linked Adani MahaMegaScam, deMOcracy was cremated in the Lok Sabha. OM Shanti