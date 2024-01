Budget 2024 Live: हुड़दंग और शरारतपूर्ण व्यवहार करने वालों को लोकतंत्रप्रेमी याद नहीं रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिया कड़ा संदेश, देखें वीडियो

Highlights वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, नारी शक्ति की ताकत दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन मिलेगा। पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है, नयी सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट लेकर आएंगे

Budget 2024 Live: संसद सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहा कि हुड़दंग, नकारात्मकता और शरारतपूर्ण व्यवहार करने वालों को लोकतंत्रप्रेमी याद नहीं रखेंगे, उनके लिए यह बजट सत्र पश्चाताप का भी अवसर है। आदतन हुड़दंग करने का जिनका स्वभाव बन गया है और जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसदों को आत्म निरीक्षण करना चाहिए। देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस्पर्शी, सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास हो रहा है और यह यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेगी।

VIDEO | "Those who have a habit of being involved in ruckus and degrading the Constitutional values, all those honourable MPs must introspect in this last session (of this term)," says PM @narendramodi in his remarks at beginning of the Budget Session of Parliament. pic.twitter.com/5XkUBDM7qP — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन मिलेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, नारी शक्ति की ताकत दिखेगी। जब चुनाव का समय निकट होता है तो आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है, नयी सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट लेकर आएंगे

VIDEO | "People hardly remember those (MPs) who are involved in ruckus, mischief. However, the Budget session is an opportunity to repent and leave some good footprints. I would like to urge all these MPs not to let go this opportunity," says PM @narendramodi in his remarks at… pic.twitter.com/HpMf33neXe — Press Trust of India (@PTI_News) January 31, 2024

आज बजट सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक प्रकार से नारीशक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। गत 10 वर्षों में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से सबने संसद में अपना-अपना कार्य किया।

PM Shri @narendramodi's remarks at beginning of the Budget Session of Parliament. https://t.co/8CEqL1kc9Y — BJP (@BJP4India) January 31, 2024

लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनका आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी मान्य सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तो ये जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया, वो उनके संसदीय क्षेत्र में भी किसी को याद नहीं होगा कि उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया।

इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था। वो फैसला था 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम'। 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार देश ने कर्तव्य पथ पर नारीशक्ति के शौर्य, सामर्थ्य और नारीशक्ति के संकल्प की शक्ति का अनुभव किया।

इस बार कुछ दिशानिर्देश की बातें लेकर देश की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली हैं।



देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है, सर्व स्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशी विकास हो रहा… pic.twitter.com/jw2H8SSqXb — BJP (@BJP4India) January 31, 2024

Web Title: Budget 2024 Live pm narendra modi People hardly remember those (MPs) who are involved in ruckus, mischief. However, the Budget session is an opportunity to repent and leave some good footprints see video