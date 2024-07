Budget 2024: 'कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया इंटर्नशिप का आइडिया', जयराम रमेश ने बजट को सुर्खियां बटोरने वाला बताया

Highlights कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से आइडिया चुराने का आरोप लगाया निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया इसमें एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की गई है

Budget 2024: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से आइडिया चुराने का आरोप लगाया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इसमें एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बजट में इस बार 1 करोड़ युवाओं के लिए 5 हजार रुपये मासिक भत्ते के साथ इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि युवाओं को ऑन-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने प्रस्ताव दिया कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक जीवन के माहौल से परिचित कराने के लिए प्रति माह 5000 रुपये का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा।

इस योजना पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से एक सीख ली है जिसमें इसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित कार्यक्रम पर आधारित है जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया। हालाँकि, अपनी ट्रेडमार्क शैली में, इस योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्रामेटिक गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य (1 करोड़ इंटर्नशिप) के साथ, सुर्खियां बटोरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

