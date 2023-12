बसपा ने सांसद दानिश अली को पार्टी से किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हुई कार्रवाई

Highlights सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बसपा से निलंबित कर दिया गया है इस निर्णय की जानकारी शनिवार को पार्टी की एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई पार्टी ने अली से कहा, आपको कई बार मौखिक रूप से कहा गया था कि आपको पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ कोई बयान या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए

नई दिल्ली: मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया है। इस निर्णय की जानकारी शनिवार को पार्टी की एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, ''आपको कई बार मौखिक रूप से कहा गया था कि आपको पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ कोई बयान या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं।''

Bahujan Samaj Party (BSP) suspends its MP Danish Ali for indulging in anti-party activities: BSP pic.twitter.com/BKHHuVbStw