अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर बोले बृजभूषण शरण सिंह- कॉपी मिलने के बाद मैं बात करूंगा

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों का जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन जारी है। महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दो एफआईआर दर्ज कीं। महिला पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इसी क्रम में सिंह ने शनिवार सुबह कहा, "मुझे अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद मैं बात करूंगा।" सिंह के खिलाफ दर्ज पहली एफआईआर एक नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है, जिसके तहत यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

