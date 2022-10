WATCH: दिवाली उत्सव पर दीवार फांदकर लड़के घुसे मिरांडा हाउस कॉलेज, लड़कियों पर किए भद्दे कमेंट्स, देखें वीडियो

Highlights दिवाली उत्सव पर मिरांडा हाउस कॉलेज में लड़कों के घुसने का मामला सामने आया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। ऐसे में कॉलेज में मौजूद छात्राओं ने लड़कों पर महिला विरोधी और भद्दी टिप्पणियां देने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के महिला कॉलेज मिरांडा हाउस की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि कईं युवक परिसर में दिवाली उत्सव देखने के लिए कॉलेज की दीवारों और गेट पर चढ़ गए तथा ‘महिला विरोधी और भद्दी टिप्पणी’ की है।

प्रतिष्ठित कॉलेज के छात्राओं ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए, जिसमें कुछ पुरुष कथित तौर पर दीवार को फांदते हुए, परिसर में घूमते और नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है।

एक छात्रा ने ट्वीट में दावा किया कि शुक्रवार की घटना के दौरान उन्हें ‘‘महिला विरोधी और भद्दी टिप्पणियों’’ का सामना करना पड़ा क्योंकि युवकों ने कथित तौर पर जबरन परिसर में प्रवेश किया था। एक अन्य छात्रा ने आरोप लगाया कि कई लोग कक्षाओं में प्रवेश कर गए और दुर्व्यवहार किया है।

इस पर बोलते हुए छात्रा ने कहा, ‘‘रामजस कॉलेज के युवकों ने ‘‘रामजस का नारा है, मिरांडा पूरा हमारा है’’ जैसे महिला विरोधी नारे लगाए।’’

मामले में बोलते हुए छात्रा ने कहा कि अक्टूबर 2022 में मिरांडा हाउस कॉलेज में दिवाली मेला उत्सव कार्यक्रम था और सभी कॉलेज के छात्रों के लिए प्रवेश की अनुमति थी। लेकिन अचानक भारी भीड़ अंदर जमा हो गई, इसलिए कुछ समय के लिए कॉलेज प्रशासन को प्रवेश द्वार बंद करना पड़ा।

छात्रा ने कहा, ‘‘कुछ छात्र (तीन-चार) दीवारों पर चढ़कर दिवाली मेला देखने के लिए प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोका गया और वे कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। यह उस समय का वीडियो है।’’

More visuals of men jumping over the gates to harass women inside Miranda House. pic.twitter.com/wBdIO60ldS