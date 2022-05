भारतीय रोजगार बाजार में दिखा जबरदस्त उछाल, अप्रैल 2022 में 88 लाख बेरोजगारों को मिली नौकरियां, कोरोना के बाद एक महीने में पहली बार लोगों को मिलें ढेरों जॉब्स

By आजाद खान | Published: May 16, 2022 11:01 AM

CMIE Report: आपको बता दें कि सीएमआईई (CMIE) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में 88 लाख लोग देश के वर्कफोर्स से जुड़े हैं।

