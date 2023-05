नए संसद भवन पर भाजपा और विपक्ष के बीच बहसबाजी जारी, हरदीप सिंह पुरी को मनीष तिवारी ने दी संविधान पढ़ने की सलाह

Highlights मनीष तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। वीडी सावरकर की जयंती पर 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए।

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भारत का संविधान पढ़ना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा था, "कांग्रेस की आदत है कि जहां कोई होता ही नहीं, वहां विवाद खड़ा कर देती है। जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहीं पीएम सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करता है, जिसकी नीतियां कानून के रूप में प्रभावी होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है।"

Article 79 COI

“There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the council of States and the House of the People”



