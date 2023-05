लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी, सभी नवनिर्वाचित 17 मेयर और नगर पंचायत अध्यक्षों का एक दिवसीय सम्मेलन कराएगी

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 16, 2023 11:13 AM

भाजपा सभी नवनिर्वाचित 17 मेयर और नगर पंचायत अध्यक्षों का लखनऊ में एक दिवसीय सम्मेलन कराएगी। इसी दिन सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण भी कराया जा सकता है।

निकाय चुनावों में भाजपा को प्रचंड सफलता मिली

