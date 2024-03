Loksabha Election 2024: 'दिग्गजों का बीजेपी ने काटा टिकट', मनोज तिवारी तीसरी बार टिकट लेने में हुए सफल

Highlights दिल्ली की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान मनोज तिवारी तीसरी बार टिकट लेने में हुए सफल 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 4 सांसदों के टिकट काट दिए

Loksabha Election 2024: दिल्ली स्थित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालाय में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से पांच सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने पांच सीटों में चार मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी तीसरी बार लोकसभा का टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। यहां बताते चले कि बीजेपी ने पांच सीटों पर चार सांसदों का टिकट काट दिया है। सांसद प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, डॉ. हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी जैसे दिग्गजों का नाम काटा गया है।

We're set to announce candidates on 51 seats from Uttar Pradesh, 20 from West Bengal, 24 from Madhya Pradesh, 15 each from Gujarat and Rajasthan, 12 from Kerala, 9 seats from Telangana, 11 from Assam, 11 each from Jharkhand and Chhattisgarh, 5 from Delhi, 2 from J&K, 3 from… pic.twitter.com/hUa5jyOjng