J&K Assembly Election 2024: BJP ने 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जानें वैष्णो देवी, पुंछ समेत इन सीटों पर किन्हें बनाया प्रत्याशी

Jammu & Kashmir Assembly Election 2024: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अर्शिद भट्ट को राजपोरा से चुनाव मैदान में उतारा, जावेद अहमद कादरी शोपियां से चुनाव लड़ेंगे, मो. रफीक वानी को अनंतनाग पश्चिम से पार्टी ने टिकट दिया। इनके अलावा पार्टी ने सलाह. सैयद वजाहत अनंतनाग से, शगुन परिहार को किश्तवाड़ से और गजय सिंह राणा डोडा से चुनाव भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा ने कुलदीप राज दुबे रियासी से, रोहित दुबे श्री माता वैष्णो देवी से और चौधरी अब्दुल गनी को पुंछ हवेली से चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतारा। वहीं, पवन गुप्ता उधमपुर पश्चिम से, डॉ. देविंदर कुमार मनियाल रामगढ़ (एससी) से और मोहन लाल भगत अखनूर से चुनाव लड़ेंगे।

गौरतलब है कि इस बार जम्मू और कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव तीन चरण में होंगे। इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 मतदान की तारीख रखी है।

BJP releases a list of 44 candidates for the upcoming Jammu & Kashmir assembly elections



Arshid Bhat to contest from Rajpora, Javed Ahmad Qadri to contest from Shopian, Mohd. Rafiq Wani to contest from Anantnag West. Adv. Syed Wazahat to contest from Anantnag, Sushri Shagun… pic.twitter.com/s7dXVe8Fdm — ANI (@ANI) August 26, 2024

ये रहें आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के 44 उम्मीदवार के नाम-

पाम्पोर सीट से इंजी. सैयद शौकत गयूर अंद्राबी

राजपोरा से अर्शीद भट्ट

शोपियॉ से जावेद अहमद कादरी

अन्नतनागपश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी

अन्नतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत

श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ

शानगुस अन्नतनाग पूर्व से वीर सराफ

इन्दरवल से तारिक कीन

किश्तवाड़ से शगुन परिहार

पाडेर-नागसेनी से सुनील शर्मी

भदरवाह से दलीप सिंह परिहार

डोडा से गजय सिंह राणा

डोडा पश्चिम से शक्ति राज परिहार

बनिहाल से सलीम भट्ट

हब्बाकदल से अशोक भट्ट

गुलाबगढ़ (अजजा) से मोहम्मद अकरम चौधरी

रियासी से कुलदीप राज दुबे

माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे

कालाकोट-सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह

बुधल (अजजा) से चौधरी जुल्फीकर आली

थन्नामंडी (अजजा) से मोहम्मद इकबाल मालिक

सुरनकोटे (अजजा) से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी

पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी

मेंढ़र (अजज) से मुर्तजा खान

ऊधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता

चिनानी से बलवंत सिंह मनकोटिया

रामनगर (अजा) से सुनील भारद्वाज

बनी से जीवन लाल

बिलावर से सतीश शर्मा

बसोहली से दर्शन सिंह

जसरोटा से राजीव जसरोटिया

हीरानगर से अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा

रामगढ़ (अजा) से डॉ. देविंदर कुमार मणियाल

साम्बा से सुरजीत सिंह सलाथिया

विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा

सुचेतगढ़ (अजा) से घारू राम भगत

आर.एस. पुरा-जम्मू दक्षिण से डॉ. नरिंदर सिंह रैना

जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी

नगरोटा से डॉ. देविंदर सिंह राणा

जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता

जम्मू उत्तर से शाम लाल शर्मा

अखनूर (अजा) से मोहन लाल भगत

छम्ब से राजीव शर्मा

Jammu & Kashmir assembly elections | Kuldeep Raj Dubey to contest from Reasi, Rohit Dubey to contest from Shri Mata Vaishno Devi, and Chowdhary Abdul Ghani to contest from Poonch Haveli. pic.twitter.com/hDZ1zezLnk — ANI (@ANI) August 26, 2024

Jammu & Kashmir assembly elections | Pawan Gupta to contest from Udhampur West, Dr. Devinder Kumar Maniyal to contest from Ramgarh (SC), and Mohan Lal Bhagat to contest from Akhnoor pic.twitter.com/GHJcBW3Xzz — ANI (@ANI) August 26, 2024

