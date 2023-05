शरद पवार के NCP प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद बोले दिलीप घोष- महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव...

Highlights शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

मुंबई: शरद पवार ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए घोष ने कहा, "महाराष्ट्र की राजनीति में काफी दिनों से उथल-पुथल मची हुई है। कुछ बातें चल रही हैं...यह उसी का परिणाम है।"

उन्होंने आगे कहा, "राकांपा का अस्तित्व संकट में है, शरद पवार अपनी सत्ता खो रहे हैं।" पवार (82) ने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण के विमोचन के अवसर पर 1999 में स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, जिस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे फैसला वापस लेने की मांग की। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता रोते देखे गए।

