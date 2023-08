क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जाडेजा को भाजपा सांसद ने कहा 'ओवर स्मार्ट', हुआ बवाल, जानिए पूरा मामला

Highlights क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी और जामनगर की भाजपा के बीच हुई तूतू-मैंमैं भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा और जामनगर की सांसद पूनमबेन के बीच हुआ 'चप्पल विवाद' हालांकि बाद में भाजपा सांसद ने स्थिति संभाली और "गलतफहमी" का नाम देकर विवाद शांत किया

जामनगर: क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी को जामनगर की भाजपा सांसद पूनमबेन ने 'चप्पल विवाद' पर एक कार्यक्रम में समेआम 'ओवर स्मार्ट' ' कह दिया। जिसे लेकर गुजरात भाजपा में अच्छाखासा बवाल मच गया। हालांकि बाद में स्थिति संभाली और भाजपा सांसद पूनमबेन ने गुरुवार को कहा कि विवाद की कोई बात नहीं है, यह महज एक "गलतफहमी" थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा और सांसद पूनम बेन के बीच वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करन वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर "चप्पल" के इस्तेमाल को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बाद में एक ही दल के सांसद और विधायक को बात समझ में आ गई कि उनकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है, लिहाजा दोनों पक्षों ने मामले को शांत कर दिया।

#WATCH | BJP MP Poonamben Maadam speaks on her verbal spat with Jamnagar North MLA Rivaba Jadeja during an event in Jamnagar, says, "There was definitely some misunderstanding and its reaction was visible in the viral video. And as I said, the party is like a family, everyone in… https://t.co/3rdY36J1Lwpic.twitter.com/k7rrtoUN6Y