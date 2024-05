Bihar Politics News: भाषा की मर्यादा तोड़ने में गोल्ड मेडलिस्ट हैं लालू यादव, असम सीएम सरमा बोले-हम बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुके हैं

Highlights छठे और सातवें चरण के चुनाव में विपक्ष मैदान में कही है ही नहीं। भाषा की मर्यादा को तार-तार किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। बात तेजस्वी यादव के दिमाग में होना चाहिए।

Bihar Politics News Lok Sabha Elections 2024: बिहार में सातवें चरण के तहत होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पटना पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लालू ने भाषा की मर्यादा तोड़ने में गोल्ड मेडल हासिल किया है। विपक्ष के यह दावा करने पर कि देश में इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, इस पर उन्होंने कहा कि दावा करने का समय निकल चुका है और विपक्षी गठबंधन मैदान से भाग चुका है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि चौथे और पांचवें चरण के चुनाव में ही हम बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुके हैं। छठे और सातवें चरण के चुनाव में विपक्ष मैदान में कही है ही नहीं। तेजस्वी यादव द्वारा प्रधानमंत्री पर भाषा की मर्यादा को लांघने का आरोप लगाने पर उन्होंने कहा कि अगर भारत की राजनीति में किसी ने भाषा की मर्यादा को तार-तार किया है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है।

#WATCH | Patna, Bihar: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says, "Tejashwi has nothing to do except singing….The government is of BJP, elections are in 2027…There is a good government of JD(U) and BJP…In Delhi, PM Modi will run the government….So, it is nice that… pic.twitter.com/Qpjd8vOYo5