भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शूर्पणखा से की 'खराब कपड़े' पहनने वाली लड़कियों की तुलना, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि खराब कपड़ों में लड़कियां रामायण की 'शूर्पणखा' जैसी दिखती हैं। भाजपा महासचिव ने यह भी कहा कि युवा लोगों को नशे की हालत में देखकर उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता है।

उन्होंने कहा, "जब मैं रात को घर के लिए निकलता हूं तो देखता हूं कि पढ़े-लिखे नौजवान और बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं...मेरा मन करता है उतरकर (गाड़ी से) पांच-सात थप्पड़ मार कर उन्हें शांत कर दूं।" उन्होंने गुरुवार को हनुमान और महावीर जयंती के अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक धार्मिक समारोह में यह टिप्पणी की। भाजपा नेता के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

BJP Leader Kailash Vijayvargiya Says 'Badly' Dressed Girls Look Like ‘Shurpanakha’

