'तमिलनाडु में भी एकनाथ शिंदे सामने आएंगे', भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने कहा- करुणानिधि के बेटे स्टालिन बालासाहेब ठाकरे के बेटे की तरह सीएम बने...

Highlights अन्नामलाई के बयान के बाद तमिलनाडु के सियासी गलियारों में कई अकटलें लगाई जाने लगी हैं भाजपा नेता अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट फेरबदल के लिए तैयार है। एकनाथ शिंदे सामने आएंगे

चेन्नईः तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने मंगलवार को संकेत दिया कि राज्य में भी महाराष्ट्र की तरह सियासी फेरबदल होगा। उन्होंने द्रमुक में वंशवाद की राजनीति की तुलना महाराष्ट्र में सियासी संकट से करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से निकले, उन्होंने 'राज धर्म' का पालन किया। यह तमिलनाडु में भी होगा।

अन्नामलाई के बयान के बाद तमिलनाडु के सियासी गलियारों में ऐसी अकटलें लगाई जाने लगी हैं कि एमके स्टालिन की पार्टी के भीतर भी विद्रोह हो सकता है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र में सियासी फेरबदल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें 25 सांसद मिलेंगे जो राज्य में विधानसभा चुनाव में 150 विधायकों के बराबर होंगे।

Eknath Shinde emerged out of Shiv Sena, he followed 'raj dharma'. It will happen in Tamil Nadu too...We (Tamil Nadu BJP) will get 25 MPs in the Lok Sabha polls, which is equal to 150 MLAs in the Assembly polls in state: Tamil Nadu BJP chief K Annamalai pic.twitter.com/jhKIUjGwFs