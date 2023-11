Birsa Munda Jayanti: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लोक नायक बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू, दी श्रद्धांजलि

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि 'जनजातीय गौरव दिवस' के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा के पैतृक गांव उलिहातु पहुंचे पीएम मोदी के बिरसा मुंडा के गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया

खूंटी: देश आज लोक नायक बिरसा मुंडा की जंयती मना रहा है। इस मौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को उनके झारखंड स्थित पैतृक गांव उलिहातु पहुंचे। प्रधानमंत्री ने खूंटी जिले में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उलिहातु का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बिरसा के गांव पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों बजाकर और नृत्य करके उनका स्वागत किया।

On Janjatiya Gaurav Divas, let us remember Bhagwan Birsa Munda and redouble our efforts towards achieving greater prosperity for the tribal communities. https://t.co/nVDVNKh1z5