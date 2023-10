Bihar Train Accident: हादसे का शिकार हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस; अफरा-तफरी के माहौल में अपनों की तलाश में भटक रहे लोग, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Bihar Train Accident: बिहार के बक्सर में देर रात बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें चार यात्रियों की मौत हो गई। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन में ये हादसा हुआ जिसके बाद सैकड़ों यात्री घायल हो गए हैं।

देर रात हुए इस हादसे के बाद सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद मोर्चा संभालते हुए अधिकारियों से बातचीत की।

गौरतलब है कि रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के छह डिब्बे पटरी से उतर जाने से कम से कम चार यात्रियों की मौत हो गई और 70 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद निकासी कार्य शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने सुबह-सुबह घटनास्थल का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि यह एक दुखद घटना है। मैंने कल रात रेल मंत्री, डीएम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मुख्य सचिव और डीजीपी को घटना की जानकारी दी और लोगों से दुर्घटना स्थल पर पहुंचने और लोगों की मदद करने का आग्रह भी किया। मैं सहयोग के लिए सभी स्थानीय निवासियों को धन्यवाद देता हूं।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये हैं 9771449971 (पटना), 8905697493 (दानापुर), 8306182542 (आरा), 8306182542 और 7759070004।

Helpline Number DDU(Pt. Deen Dayal Upadhayay Jn.) HelpLine no.1: 8081206628 (Commercial Control DDU) Helpline no. 2: 8081212134 (DY. SS/DDU) GAYA(GAYA Jn.) HelpLine no.1: 9771427494 (Enquiry) Helpline no. 2: 7518401045 (Enquiry

अधिकारी ने कहा कि पटना के दानापुर में रेलवे अधिकारियों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन संख्या 12506 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि निगरानी और कोचों की शीघ्र बहाली के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं और बचाव अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है। दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच राजधानी एक्सप्रेस सहित मार्ग पर चलने वाली कम से कम 18 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है।

#WATCH | Buxar, Bihar: Union Minister Ashwini Choubey inspects the restoration work and rescue operations after 21 coaches of Kamakhya-Bound North-East Express derailed in Raghunathpur last night pic.twitter.com/clinAm1rDa