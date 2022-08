बिहार: नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, तेज प्रताप यादव फिर बने मंत्री, गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री को घेरा

Highlights नीतीश-तेजस्वी सरकार का कैबिनेट विस्तार आज तेज प्रताप यादव ने ली मंत्री पद की शपथ गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना

पटना: बिहार में बदले राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को आठवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तेजस्वी यादव दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने। आज बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। राजभवन में बिहार कैबिनेट के विस्तार में राजद नेता तेज प्रताप यादव और अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।

एक साथ 5-5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पहली बार में विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और आफाक आलम ने शपथ ली। शीला मंडल (जेडीयू), चंद्रशेखर (राजद), समीर महासेठ (राजद), सुमित सिंह और सुनील कुमार को राज्‍यपाल भी राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मदन सहनी (जदयू), कुमार सर्वजित (राजद), ललित यादव (राजद), संतोष मांझी (हम) और संजय झा (जदयू) को भी मंत्री बनाया गया है।

