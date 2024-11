Maharashtra Assembly Elections 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमवीए का संयुक्त घोषणापत्र 'महाराष्ट्रनामा' लॉन्च किया, जानें क्या-क्या हैं वादें

Highlights खड़गे ने विस्तार से बताया कि राज्य के विकास के लिए एमवीए का दृष्टिकोण पाँच स्तंभों पर टिका है घोषणापत्र में महालक्ष्मी योजना शामिल है, जिसके तहत सभी महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी खड़गे ने सामाजिक समानता के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी

Maharashtra Assembly Elections 2024: आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र की प्रगति के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। घोषणापत्र जारी करने के दौरान शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और एमवीए गठबंधन के अन्य नेता मौजूद थे।

खड़गे ने विस्तार से बताया कि राज्य के विकास के लिए एमवीए का दृष्टिकोण पाँच स्तंभों पर टिका है, कृषि और ग्रामीण प्रगति, उद्योग और रोजगार सृजन, शहरी विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और जन कल्याण। उन्होंने महाराष्ट्र के निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने की घोषणापत्र की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा, "हमारी पाँच गारंटी का उद्देश्य महाराष्ट्र के हर नागरिक को आर्थिक सहायता और कल्याण के वादों के साथ लाभ पहुँचाना है।"

घोषणापत्र में महालक्ष्मी योजना शामिल है, जिसके तहत सभी महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, योजना में प्रति परिवार 3 लाख रुपये की वार्षिक सहायता पैकेज का वादा किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में परिवारों के लिए आर्थिक बोझ को कम करना है। खड़गे ने पूरे राज्य में महिलाओं के लिए एक निःशुल्क बस सेवा की घोषणा की, जो महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

#WATCH | Congress President Mallikarjun Kharge launches the joint manifesto of MVA, 'Maharashtra Nama' for #MaharashtraAssemblyElections2024, in Mumbai.



Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut, NCP-SCP MP Supriya Sule, Maharashtra Congress President Nana Patole, Congress National… pic.twitter.com/cTSs5QNrGM