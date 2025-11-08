कार्यकर्ताओं ने दिया 'उपहार स्वरूप' मुख्यमंत्री की कुर्सी?, तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर पोस्टरों से पटा पटना
By एस पी सिन्हा | Updated: November 8, 2025 16:22 IST2025-11-08T16:21:54+5:302025-11-08T16:22:52+5:30
पटना के चौक-चौराहों को बधाई पोस्टरों से पाट दिया गया है, लेकिन इन पोस्टरों में सबसे खास है कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया 'उपहार' मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन से पहले पटना की सड़कों पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। दरअसल, 9 नवंबर को 36 साल के होने जा रहे तेजस्वी को खास महसूस कराने के लिए राजद समर्थकों ने शहरभर में बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर अपने नेता के प्रति उत्साह और समर्थन जाहिर किया है। राजधानी पटना के चौक-चौराहों को बधाई पोस्टरों से पाट दिया गया है, लेकिन इन पोस्टरों में सबसे खास है कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया 'उपहार' मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है।
इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं, जबकि उनके पास ही ‘सीएम ऑफ बिहार’ लिखी एक प्रतीकात्मक कुर्सी बनी हुई है। वहीं, पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और राजद के अन्य प्रमुख नेताओं की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि “गरीबों, महिलाओं, अति पिछड़े, अल्पसंख्यकों और दलितों को आर्थिक न्याय दिलाने के कृतसंकल्पित तेजस्वी जी को जन्मदिन का उपहार। हर घर नौकरी देने के संकल्प के साथ बिहार की जनता की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई।
भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राजद कार्यकर्ता और नेताओं का मानना है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, उससे हम लोगों को यकीन हो गया है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। 14 नवंबर को मतगणना है, उससे पहले ही हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर उपहार के तौर पर कम की सीएम की कुर्सी उन्हें दे रहे हैं।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। इस चरण के मतदाताओं ने सभी 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस बार बिहार के वोटरों ने इतिहास रचते हुए बंपर वोटिंग की है। चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 65.8 फीसदी मतदाताओं ने अपना वोट डाला है।