Bihar Politics: सांसद संजय राउत ने कहा, नीतीश कुमार भूलने की बीमारी से जुझ रहे हैं

Highlights सांसद संजय राउत ने कहा नीतीश भूलने की बीमारी से जुझ रहे हैं नीतीश के साथ भूलने की बीमारी, अमित शाह और पीएम मोदी को भी हुई है कल तो कहते थे कि नीतीश को साथ नहीं लेंगे आज उन्हें साथ ले लिया

Bihar Politics:बिहार की राजधानी पटना में रविवार को नौवीं बार सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। जब से नीतीश कुमार ने शपथ ली है। उनकी जमकर आलोचना हो रही है। जो कभी नीतीश को अच्छा कह रहे थे, आज उन पर अटैक कर रहे हैं। दरअसल, नीतीश ने रविवार को आरजेडी के साथ चली आ रही सरकार से इस्तीफा दिया। ठीक शाम पांच बजे राजभवन में शपथ भी लिया।

इस बार यह नई सरकार बीजेपी के साथ चलाएंगे नीतीश कुमार। जब से यह खबर इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेता को हुई तो सभी एक एक करके नीतीश कुमार को कोसने लगे। इस कड़ी में शिवसेना(यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि वे भूलने की बीमारी से जुझ रहे हैं।

देश, राजनीति और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं हुई है, ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी हुई है। ये दोनों नेता कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए हम नीतीश कुमार को अपने साथ नहीं लेंगे। वे भी भूल गए।

