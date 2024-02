Bihar Politics: बिहार में सरकार बनाने के बाद पहली मुलाकात, पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश, राज्यसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा, देखें वीडियो

Highlights सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा (दोनों भाजपा से) ने सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। राज्यसभा की छह सीट खाली हो रही हैं, जिनके लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है।

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के बाद, दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। यह बैठक कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करने से पांच दिन पहले हुई है। बिहार में 28 जनवरी को "महागठबंधन" को छोड़कर राजग में लौटने के बाद जदयू के नेता कुमार राष्ट्रीय राजधानी के अपने पहले दौरे के दौरान भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव पर बातचीत हुई।

PHOTOS | Bihar CM @NitishKumar met PM Modi at his residence in New Delhi earlier today. pic.twitter.com/qjzrTKrHZE

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar leaves from Patna for Delhi. He will meet Prime Minister Narendra Modi, Union HM Amit Shah and BJP national president JP Nadda later today. https://t.co/KLDWJhAUWxpic.twitter.com/QF1BCxabJy