Bihar Political Crisis: राजतिलक की करो तैयारी आ रहे हैं, लालटेन धारी, राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट...

पटनाः बिहार में सियासी उलटफेर तेज हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने के लिए आज यानी मंगलवार को शाम चार बजे का वक्त मांगा हैं। सूत्रों ने कहा कि जदयू की बैठक में सीएम ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सियासी तापमान के बीच ट्वीट किया है। ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोहिणी ने लिखा है कि राजतिलक की करो तैयारी आ रहे हैं, लालटेन धारी...। रोहिणी हमेशा बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करती रहती हैं।

नीतीश कुमार द्वारा एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाए जाने संबंधी अटकलों के बीच यहां सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की समानांतर बैठकें हुई। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि वे उनके साथ हैं, उन्होंने कहा कि वह जो भी फैसला करेंगे वे हमेशा उनके साथ रहेंगे।

आज महागठबंधन की बैठक में राजद विधायक, एमएलसी और राज्यसभा सांसद ने पार्टी नेता तेजस्वी यादव को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया और कहा कि वे उनके साथ हैं. कांग्रेस और वाम दलों के विधायक पहले ही कह चुके हैं कि वे तेजस्वी यादव के साथ हैं। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर हुई।

जदयू से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्रियों के स्थान पर उन पार्टियों के सदस्यों को मंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं, जो उनकी पार्टी को सरकार चलाने के लिए समर्थन देगीं।

