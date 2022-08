Bihar Political Crisis: आठ वर्ष में दूसरी बार नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा, तेजस्वी, वाम दल और कांग्रेस के साथ बनाएंगे सरकार

Highlights नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने राजग के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तेजस्वी यादव से बातचीत करने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंचे। राजग से नाता तोड़ने का फैसला जदयू ने लिया। घटनाक्रम पर इसकी जानकारी दी।

पटनाः बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज होने के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आठ वर्ष में दूसरी बार अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया है। राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे।

नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने राजग के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार राजद नेता तेजस्वी यादव से बातचीत करने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पहुंचे। राजग से नाता तोड़ने का फैसला जद (यू) ने लिया। घटनाक्रम पर इसकी जानकारी दी।

वरिष्ठ नेता उपेन्द्र कुश्वाहा ने एक ट्वीट करके कुमार को ‘‘नए तरीके के नए गठगंधन’’ की अगुवाई करने के लिए बधाई दी है। इस ट्वीट से गंठबंधन टूटने और राजद नीत ‘महागठबंधन’ को अपनाने संबंधी बातों को बल मिला है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नीत महागठबंधन की बैठक पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी मां एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दस सर्कुलर रोड स्थित आवास पर बुलाई।

जिसमें वाम दल और कांग्रेस ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि यहां सभी विधायकों ने कुमार के समर्थन वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। कुमार वर्ष 2017 में राजद और कांग्रेस का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में लौट आए थे।

#WATCH | All MPs and MLAs reached a consensus that we should leave the NDA. Soon after, I resigned as Bihar CM, says Nitish Kumar.#Biharpic.twitter.com/ov8ds5ughO