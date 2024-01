Bihar Political Crisis live: 243 विधानसभा में बहुमत के लिए 122 चाहिए, 79 विधायक के साथ राजद सबसे आगे, जानें भाजपा, जदयू और अन्य दल का हाल

Highlights भाजपा ने भी पटना में ृविधायकों की बैठक बुलाई है। राजद के सभी विधायकों को कल दोपहर एक बजे पटना बुलाया है। माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी।

Bihar Political Crisis live: बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच 27 जनवरी यानि कल राजद ने पटना में विधायकों की बैठक बुलाई है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राजद के सभी विधायकों को कल दोपहर एक बजे पटना बुलाया है। इससे पूर्व भाजपा ने भी पटना में भाजपा विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक भी कल शाम 4 बजे होगी। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं होता जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुल भी जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला मंजूर होगा।

Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav calls a meeting of his close aides at his official residence in Patna. The meeting is currently underway. #Biharpoltics — ANI (@ANI) January 26, 2024

माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिनों में राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी। कई भाजपा विधायकों की ओर से दावा भी किया गया है कि जल्द ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ जाएंगे। बिहार में सियासी उलटफेर होने की औपचारिक पुष्टि हो गई है। अब तक सिर्फ कयास लगाये जा रहे थे कि भाजपा और नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं।

#WATCH | Patna: On being asked about the absence of Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav at an official event in Raj Bhavan, Murari Mohan Jha, BJP leader says, "I am not aware that why the Dy CM was not present at the event..." pic.twitter.com/Ix9ReoL8bL — ANI (@ANI) January 26, 2024

लेकिन अब यह लगभग तय है कि नीतीश कुमार से भाजपा का समझौता होने जा रहा है। भाजपा ने अपनी पुरानी सहयोगी पार्टियों को इसकी जानकारी दे दी है। इन तमाम घटनाक्रम के बाद ये तय हो गया है कि बिहार की सियासत यू टर्न मारने वाली है।

#WATCH | Patna: On being asked if Nitish Kumar will go with NDA and will this political swap help in the development of the state, Murari Mohan Jha, BJP leader says, "Definitely this will lead to the development of Bihar. Whenever the NDA government came to power in the state,… pic.twitter.com/3kUFMCy5yk — ANI (@ANI) January 26, 2024

एक से दो दिनों के भीतर सारा खेल हो जाने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि 28 जनवरी को नई सरकार का गठन हो जाये। बता दें कि बिहार विधानसभा में राजद के 79 विधायक हैं। वहीं भाजपा 78, जदयू 45, वाम दल 16, कांग्रेस 19, हम 4 और एआईएमआईएम के 2 विधायक हैं।

#WATCH | Kannauj, UP: On being asked if Bihar CM Nitish Kumar will be joining NDA, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "We hope that Nitish Kumar will not go to NDA. He will strengthen the INDIA alliance." pic.twitter.com/Tc8rdnzBxG — ANI (@ANI) January 26, 2024

Bihar Political Crisis live 243 assembly mla RJD has 79 MLAs BJP has 78 MLAs, JDU 45, Left parties 16, Congress 19, HAM 4 and AIMIM 2 MLAs

