Bihar Political Crisis: एनडीए गठबंधन 2020 से कमजोर करने की कोशिश कर रहा, सांसद और विधायकों की बैठक में बोले सीएम नीतीश

पटनाःबिहार में एनडीए गठबंधन फिर से टूट गया है। 2020 में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे। करीब 2 साल बाद अलग होने का फैसला किया। भाजपा और जदयू के बीच कई माह से खटपट की खबरें आ रही थीं। कई मुद्दे पर दोनों दल एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे।

सांसदों और विधायकों की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने कई बार अपमानित किया। 2020 विधानसभा चुनाव में कमजोर करने की साजिश रची गई। जदयू के सांसदों और विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनके आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर हुई।

Many JD(U) MLAs, MLCs told CM Nitish Kumar in the meeting that their present alliance is trying to weaken them since 2020. Without naming Chirag Paswan, they said he was one such example; also said they if they're not alert now, it won't be good for the party: Sources



