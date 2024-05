Parliament House Complex 2024: संसद सौध में आपका स्वागत है माननीय, 'महा' तैयारी शुरू, बैटरी चालित वाहन, अतिथि गृह और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में रंग रोगन, यहां जानें क्या-क्या...

Highlights Parliament House Complex 2024: नए सदस्यों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। Parliament House Complex 2024: चार जून को मतगणना होनी है। Parliament House Complex 2024: सांसदों के चार जून की शाम तक संसद पहुंचने की उम्मीद है।

Parliament House Complex 2024: नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का भव्य स्वागत संसद भवन परिसर स्थित संसदीय सौध विस्तार में किए जाने की संभावना है क्योंकि नए संसद भवन के बाहरी क्षेत्रों का पुनर्विकास कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आधिकारिक समारोहों के लिए नए लॉन बनाने, प्रतिमाओं को स्थानांतरित करने सहित अन्य जरूरतों के लिए संसद परिसर का पुनर्विकास किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में सांसदों के आवाजाही स्थलों के निर्धारण की तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें बैटरी चालित वाहनों में बिठाकर परिसर में घुमाया जाएगा।

लोकसभा सचिवालय ने नए सदस्यों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के लिए अस्थायी आवास के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में ज्यादातर राज्य सरकारों के अतिथि गृहों और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल परिसर की में व्यवस्था की है। अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों के चार जून की शाम तक संसद पहुंचने की उम्मीद है।

चार जून को मतगणना होनी है। संसदीय सौध विस्तार भवन में बैंक्वेट हॉल और अन्य कमरों में विशेष बूथ बनाए जाने की संभावना है। इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2017 में किया था। इसी जगह नवनिर्वाचित सांसद विभिन्न फॉर्म भरेंगे और संसद भवन और विभिन्न सुविधाओं के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी करेंगे।

इससे पहले, नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत पुराने संसद भवन में होता था। पिछले साल नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों के स्वागत के लिये राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डा तथा रेलवे स्टेशनों पर स्वागत केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां से उन्हें संसद भवन परिसर तक लाया जाएगा।

नवनिर्वाचित सांसदों को नए फोन कनेक्शन, नए संसद भवन में स्मार्ट एक्सेस कार्ड, उनके वाहनों के लिए फास्टैग स्टिकर, नए बैंक खाते और राजनयिक पासपोर्ट, आधिकारिक ई-मेल खाते और सीजीएचएस सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रकियाओं की पूर्ति करनी होगी। निवर्तमान लोकसभा सदस्यों को उनके आधिकारिक आवास खाली करने के लिए समय दिया जाएगा, जिसे नवीनीकृत किया जाएगा और फिर नए सांसदों को आवंटित किया जाएगा।

