बिहार: भागलपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला; गुस्साई ग्रामीणों ने घेर कर पीटा, जान बचाकर भागे जवान

Highlights नवगाछिया में पुलिस बल पर ग्रामीणों ने किया हमला ग्रामीणों के हमला करने के बाद जान बचाकर पुलिस वाले भागे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी की पत्नी से मारपीट की

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के नवगाछिया के डीमाहा गांव में पुलिस की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बीती रात पुलिस की एक टीम गांव में दाखिल हुई थी।

इस दौरान पुलिस एक आरोपी की तलाश कर रही थी लेकिन गुस्साएं ग्रामीणों ने पुलिस को ही घेर कर उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट की है, जिसके बाद गांववाले गुस्से में आ गए।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गोपालपुर थाना की पुलिस टीम थाना क्षेत्र के डीमाहा गांव में आरोपी प्रदीप मंडल को पकड़ने गई थी। इस दौरान पुलिस आरोपी की तलाशी कर रही थी और तभी उसकी पत्नी के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी।

#WATCH | Angry mob attacked police personnel during a raid at the residence of an accused in Dimaha village in Bihar's Naugachia last night. Villagers alleged that police assaulted the accused's wife and child. pic.twitter.com/Z1zOr8UHQ2