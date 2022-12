वीडियो: जहरीली शराब से मौतों पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का आज भी जबरदस्त हंगामा, विधायकों ने हाथ में उठाई कुर्सी

Highlights बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों का हंगामा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर हंगामा, जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन। यह नारेबाजी और हंगामा उस समय किया गया जब उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे थे।

पटना: बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोगों की मौतों पर शुक्रवार को भी विपक्ष ने विधानसभा में जबर्दस्त हंगामा और नारेबाजी की। यह नारेबाजी और हंगामा उस समय किया गया जब उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे थे।

हंगामे के बीच विधायकों ने वहां रखी कुर्सियां भी अपने हाथ में उठा ली। हालांकि, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी लगातार विपक्ष को शांत रहकर विधानसभा की कार्यवाही में सहयोग करने की बात कहते रहे। उन्होंने विपक्ष के विधायकों को नसीहत देते हुए कहा, 'बिहार की जनता सब देख रही है और आपलोग जिस तरह का आचरण करते हैं, वह अशोभनीय है।'

#WATCH | Patna: Opposition MLAs carry chairs and create ruckus in the Bihar Assembly as Deputy CM Tejashwi Yadav speaks in the House.



(Source: Bihar Assembly) pic.twitter.com/bAnoWOYsT2