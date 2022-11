बिहार: मोकामा में फिर अनंत सिंह का दिखा दबदबा, पत्नी नीलम देवी ने राजद के टिकट पर जीता विधानसभा उपचुनाव

Highlights बिहार के मोकामा में राजद प्रत्याशी की जीत, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मारी बाजी। भाजपा ने मोकामा से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उतारा था जिन्हें करीब 11 हजार वोट से हार मिली। भाजपा पहली बार मोकामा से चुनावी मैदान में थी, पार्टी को गोपालगंज में जीत की उम्मीद।

पटना: बिहार के मोकामा में हुए विधानसभा उप चुनाव में बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज कर ली है। वे राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं। उन्होंने करीब 11 हजार मतों से भाजपा उम्मीदवार सोनम देवी को हराया।

जीत के बाद नीलम देवी ने कहा, 'मेरी जीत पक्की थी। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे मुकाबले में कोई और नहीं है। यह महज एक औपचारिकता थी। मोकामा परशुराम की भूमि है, यहां लोग लालच में नहीं आएंगे। विधायक जी (अनंत सिंह) ने लोगों की सेवा की है। यही अब परिणाम दे रहा है।'

Bihar | My victory was certain. I had already said there's nobody else in my contest. It was just a formality. Mokama is the land of Parshuram, people won't get lured. Vidhayak ji(Anant Singh) served people. They're giving the result now: Neelam Devi, RJD's candidate from #Mokamapic.twitter.com/BArzLzrdF5