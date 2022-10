Bihar Mahagathbandhan government: 33 दिन के अंदर दूसरा झटका, कार्तिक सिंह के बाद सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष व सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह किया है।

पटनाः बिहार महागठबंधन सरकार में हंगामा जारी है। 33 दिन बाद एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार में मंत्री के तौर 16 अगस्त को शपथ लेने वाले कार्तिक कुमार ने 31 अगस्त को इस्तीफा दिया था। 2 अक्टूबर को कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इस्तीफा दिया।

बिहार में जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना इस्तीफा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सौंपा है। इस बात की पुष्टि राजद के प्रदेश अध्यक्ष व सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह किया है।

उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बड़ी लडाई छेड़ी है और इसके लिए त्याग करना पडता है। चूंकि तेजस्वी यादव राजद विधायक दल के नेता हैं, इसलिए सुधाकर सिंह ने उन्हें ही अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्हें उस इस्तीफे को जहां भेजना है वहां भेजेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरे भारत में मंडी कानून समाप्त करने के खिलाफ आंदोलन चला।

Patna, Bihar | Someone needs to stand up for the farmers and the injustice being done to them. The Agricultural Minister took this up. Killing Mandi law ( Agriculture Produce Marketing Committee Act) has destroyed the farmers of state: Jagdanand Singh pic.twitter.com/WBNiq1qh7N