RJD LIST 2024: सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ेंगी मीसा भारती, राजद ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, देखें

Highlights विजय कुमार शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) सीट वीआईपी को देने का फैसला किया है। राजद ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की।

Bihar LS polls 2024: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 22 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राजद ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। रोहिणी आचार्य सारण से, मीसा भारती पाटलिपुत्र से, बीमा भारती पूर्णिया से, जय प्रकाश यादव बांका से और विजय कुमार शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में राजद 26 सीट पर चुनाव लड़ रही है। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तीन लोकसभा सीट दी है। बिहार में 40 सीट हैं। मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए में है।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) सीट को वीआईपी को देने का फैसला किया है। राजद ने मधेपुरा सीट का ऐलान किया है। शरद यादव के पुत्र शांतनु यादव को टिकट नहीं दिया गया है। शिवहर में दो महिला उम्मीदवारों की टक्कर होगी। लवली आनंद जदयू और रितु जायसवाल राजद की उम्मीदवार हैं।

RJD releases a list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections.



