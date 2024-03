Bihar LS polls 2024: संजय कुमार को टिकट, खगड़िया से लोकसभा उम्मीदवार होंगे

Highlights गया लोकसभा सीट के लिए राजद प्रमुख लालू यादव ने बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत को टिकट दिया है। सर्वजीत के पिता ने 1990 में गया सीट का प्रतिनिधित्व किया था। अभय कुशवाहा को राजद के टिकट पर औरंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है।

Bihar LS polls 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में 40 सीट पर 7 चरण में वोट पड़ेंगे। इस बीच सीपीआई (एम) ने प्रत्याशी की घोषणा की। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार संजय कुमार बिहार के खगड़िया से लोकसभा उम्मीदवार होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी की गई अधिसूचना के तहत बिहार की चार सीट- गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में नामांकन शुरू हो गया है। गया लोकसभा सीट के लिए राजद प्रमुख लालू यादव ने बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत को टिकट दिया है। सर्वजीत के पिता ने 1990 में गया सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

